Tony Parker quitte les Spurs pour Charlotte et Nicolas Batum

A 36 ans, le meilleur joueur de l'histoire du basket français a mis un terme à son histoire à San Antonio. Le Lyonnais s'apprête à signer un contrat de deux avec la franchise désormais tenue par la légende Michael Jordan. Il y retrouvera notamment Nicolas Batum, partenaire en Bleu pendant de longues années et associé au sein de l'Asvel.

Tony Parker ne finira pas sa carrière aux Spurs. L'emblématique numéro 9 aux quatre titres NBA va s'engager la semaine prochaine avec les Hornets de Charlotte. La franchise de Caroline du Nord lui a proposé un contrat de deux et 10 millions d'euros. Mais c'est surtout le challenge sportif et humain qui aurait motivé TP, sorti du cinq majeur des Spurs pour la première fois depuis 2010 en janvier dernier, quand San Antonio ne lui proposait qu'un contrat d'un an et un statut de troisième meneur dans la rotation. Ce qui n'a pas empêché le Français aux 17 saisons NBA avec la franchise texane, de redire son amour pour cette ville.

C'est donc avec la franchise de la légende Michael Jordan, que Tony Parker passera la barre des 2000 matchs de saison régulière (1198 à ce jour) et des 150 millions d'euros de salaires cumulés (147,5 aujourd'hui). Il y retrouvera Nicolas Batum et James Borrego. Ami, ex-coéquipier en Bleu et associé au sein de l'Asvel, le premier joue pour les Hornets depuis 2015. Tout nouvel entraîneur de la francise de Caroline du Nord, le second était l'adjoint de Gregg Popovich, coach historique de San Antonio, de 2015 à 2018. "Jordan, JB et Nico ont fait pencher la balance", a reconnu Parker.A Charlotte il est attendu comme back-up du meneur Kemba Walker, pour apporter son expérience et sa voix dans le vestiaire.