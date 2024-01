Le LOU n'a pas su s'imposer hier face aux Anglais de Saracens pour les 16e de finale de la Champion's Cup.

Bien que déjà qualifiés pour les 8e de finale de la Champion's Cup, les rubgymen lyonnais n'ont pas réussi à s'imposer face aux Anglais de Saracens. Le match s'est terminé par un score final de 39 à 24.

Au total, le LOU a inscrit 3 essais, dont deux de Maraku, et trois transformations, de Berdeu. Même avec 14 pénalités concédées, les Lyonnais n'ont pas démérité, malmenant fortement les Sarries en première période et menant au score entre la 15e et la 65e minute. Cette défaite les obligera notamment à jouer le prochain tour à l'extérieur, en Angleterre ou en Afrique du Sud.

Nouveau recrutement pour remplacer Bamba

Plus tôt dans la semaine, le club a annoncé le recrutement du pilier droit néo-zélandais Jermaine Ainsley, en remplacement de Demba Bamba. Il s'est engagé pour 2 ans.

Prochain rendez-vous pour les hommes de Fabien Gengenbacher : samedi 27 janvier à domicile face à Perpignan pour une nouvelle journée de Top 14.