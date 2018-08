OL : Rafael sort du bois

Avec l’arrivée à l’intersaison d’un troisième latéral droit à l’OL, Rafael était annoncé sur le départ. Le Brésilien, âgé de 28 ans, reste finalement à Lyon. Pour son plus grand bonheur, celui de sa famille et celui des supporters. Il revient sur cet épisode et sur son envie de réussir une belle saison. Entretien.

* Comme révélé cet été par Olympique-et-lyonnais.com, Senol Günes, le coach du Besiktas, a refusé qu’une recrue débarque avant que les salaires impayés des joueurs turcs de l’effectif ne soient réglés. Le club stambouliote a ensuite tenté de faire baisser le prix de l’opération, avec une offre de 2 millions d’euros (contre 3,5 millions initialement). Face à la tournure des événements, l’Olympique lyonnais et Rafael ont préféré mettre un terme aux négociations.

Il vous reste 80 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Rafael : Je ne peux pas dire que cela a été dur à vivre, pour la simple raison que cela fait partie du football de haut niveau. C’est comme ça, on doit composer avec. Ils ont eu l’opportunité d’acheter Léo Dubois, il fait partie de l’effectif et on sait tous qu’on ne pouvait pas rester avec trois latéraux. Tout le monde était au courant au club que je ne voulais pas partir. Mais, encore une fois, on ne décide pas de tout. J’ai donc failli signer à Besiktas. Finalement, cela ne s’est pas fait. Les deux clubs étaient d’accord, mais Besiktas n’était pas en capacité de réaliser ce transfert*.