OL : à la découverte de Jean Lucas

ENTRETIEN - De son enfance au Brésil, à ses premiers pas en professionnel jusqu’à son arrivée à l’Olympique lyonnais (cet été), le joueur brésilien Jean Lucas (21 ans) se raconte en exclusivité pour Lyon Capitale.

: Être footballeur a toujours été mon rêve, je voulais apporter le meilleur à mes parents. Tous les petits garçons ont envie d’être footballeur, pour moi ça n’a pas été différent.Je jouais sur un terrain en sable près de là où j’habitais. J’avais sept ans quand j’ai commencé à pratiquer le football. Je jouais tous les samedis. On avait un jeune qui nous entraînait et on faisait des petits championnats dans le quartier. Il nous prenait 50 centavos (11 centimes d’euros) chacun et le vainqueur du championnat gagnait des sucettes. Quel bonheur ! On jouait entre amis en toute simplicité. Contrairement à aujourd’hui, il n’y avait pas de téléphones portables, on passait notre temps dans la rue avec le ballon. On était heureux de se retrouver tous ensemble.Je commençais déjà à jouer avec des gamins plus âgés. Je prenais beaucoup de coups parce que j’étais très frêle. J’ai imaginé devenir professionnel quand je suis allé dans mon premier club (Nova Iguaçu), à l’âge de 8 ans. Je suis resté là-bas jusqu’à mes 15 ans. C’est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais être footballeur et apporter le meilleur à ma famille.