Lyon : Benoit Paire remporte l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes

Le tennisman vauclusien, Benoît Paire, a battu le jeune espoir canadien, Felix Auger-Aliassime, en deux sets (6-4, 6-3) pour s'imposer dans le tournoi de Lyon, signant ainsi son 2e titre de l'année, après celui glané à Marrakech en début de mois.

Une affiche d'épicuriens plus que de buveurs d'étiquette. Le duel entre l'éternel espoir trentenaire, au talent rendu arythmique par son caractère impétueux, et celui qui est surnommé le "Mbappé du tennis canadien" avait de quoi mettre en joie les connaisseurs de petite balle jaune - plus que les amateurs de noms ronflants. Ceux qui ont eu la chance de trouver un billet pour la finale de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, ce samedi, au coeur du Parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement de Lyon en tout cas. Surtout après les performances livrées la veille, quand Benoît Paire, métronome sur sa mise en jeu, balayait Taylor Fritz (6-4,6-2) sur ses services écrasants, alors que Félix Auger-Aliassime résistait aux frappes du Géorgien Nikoloz Basilashvili (2-6, 7-6, 6-4), s'imposant au terme d'un combat de tous les instants.

Récital

Certainement fatigué par les efforts consentis, celui qui se classe 28e mondial à tout juste 18 ans n'a pas fait le poids face à la détermination et au talent de son aîné. Il faut dire que le joueur avignonnais (donc théâtral !) à livré un des récital dont il a le secret lorsqu'il parvient à garder sa concentration. Une première balle à nouveau très solide du haut de ses 1m94, des coups droits incisifs et quelques amortis de classe ont cloué les espoirs du prodige canadien au fond du court. Benoit Paire, qui pointera à la 28e place à l'ATP lundi, signe un succès mérité. Avant de fouler l'ocre de Roland-Garros, la semaine prochaine, avec un premier tour contre le Roumain Marius Copil.