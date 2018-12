Ligue des champions : quel tirage au sort pour l'OL ?

Deuxième de son groupe, l'Olympique lyonnais affrontera un gros morceau en 8e de finale de Ligue des champions dont le tirage au sort aura lieu ce lundi à Nyon (Suisse) à 12h.

À 12h ce lundi, l'OL connaîtra son adversaire en 8e de finale de Ligue des champions. Un moment attendu par tous les supporters impatients de retrouver les matchs à élimination directe que le club n'avait pas connu depuis 7 ans. Concernant l'adversaire de l'OL, on connaît déjà les probabilités de tirage du club. En effet, les joueurs de Bruno Genesio ne pourront pas affronter le PSG et Manchester City, un club ne pouvant pas tomber sur une équipe de sa poule ou une équipe du même championnat qu'elle. Ce sont donc les Allemands du Borussia Dortmund qui auront le plus de chance (plutôt de malchance) d'affronter les Lyonnais avec 17,5 % de probabilités. Viennent ensuite le FC Barcelone (17,3 %), le Real Madrid (17,1 %), la Juventus Turin (16,8 %), le Bayern Munich (16,6 %) et enfin le FC Porto (14,6 %).