Foot : Nicolas Usaï va devenir le nouvel entraîneur du Sporting Club de Lyon

Dernier de National, le Sporting Club de Lyon (ex Lyon-Duchère AS) s'est séparé de son entraîneur, Emmanuel Da Costa, le 18 décembre dernier. Selon nos informations, il va être remplacé par Nicolas Usaï, ancien coach de Châteauroux.

La saison du Sporting Club de Lyon (ex-Lyon-Duchère AS) est pour l'instant catastrophique. 18e de National (l'équivalent de la 3e division), l'équipe rhodanienne compte seulement 11 points après 16 journées. La situation était devenue impossible pour l'entraîneur, Emmanuel Da Costa. Ce dernier a été mis à pied sitôt la défaite face au Mans (1-3), le 18 décembre.

Pourtant parmi les favoris à la montée, le club lyonnais est lanterne rouge à la trêve avec une seule victoire à son actif. "On ne peut pas laisser dériver le navire avec les moyens qu'on a mis, à la fois financiers et humains, a déclaré Mohamed Tria, le président du SCL après la rencontre. On a décidé de mettre à pied "Manu" Da Costa. Il s'est beaucoup investi dans le projet mais son mode de management n'a pas abouti aux résultats attendus. »

Usaï était entraîneur à Châteauroux

Pour le remplacer, le Sporting Club de Lyon a choisi de faire confiance à Nicolas Usaï. Selon nos informations, l'ancien coach de Châteauroux (Ligue 2), devrait être nommé dimanche ou lundi. Limogé le 13 décembre dernier par la formation castelroussine, il a laissé son équipe à la 18e place de Ligue 2.

Le technicien, passé notamment par Sedan (2016-2018), était à Lyon ce samedi. Il était la priorité de Mohamed Tria. Son premier match à la tête du Sporting Club de Lyon aura lieu le 8 janvier contre Bourg-en-Bresse Péronnas 01.

Gwendal Chabas