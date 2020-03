Coronavirus à Lyon : faire du sport à la maison (vidéo, jour 10)

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose chaque jour de vous tenir en forme en compagnie de David, Sélim, Paul ou Morgane, des coachs sportifs lyonnais. Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Dans cette 10e vidéo, voici quelques exercices concoctés par Morgane coach sportif à Urban Tonic (Lyon 2e). A chaque fois, c'est 30 secondes d'efforts et 30 secondes de récupération. On débute avec du jumping squat touche au sol puis des fentes croisées alternées + jump squat au changement, montée de genoux main sur genou opposé et ,pour finir cette séance, du gainage planche sur pain touche cible. Il faut faire 4 tours. A vous de jouer !