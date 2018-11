La maire du 1er arrondissement annonce ce lundi qu'elle s'allie aux Insoumis pour essayer de renverser Gérard Collomb aux municipales de 2020 à Lyon. Pour Lyon Capitale, elle évoque les raisons de cette alliance autour de laquelle elle lance un appel aux lyonnais qui veulent "déconfisquer" leur ville.

Lyon Capitale : Avez-vous fait alliance avec La France Insoumise pour les municipales de 2020 ?

Je pars avec les Insoumis. Mais il ne s’agit pas seulement de moi, mais aussi du Gram [le mouvement politique qu’elle a créé en 2011, NdlR]. Les adhérents du mouvement ont validé ce partenariat avec les Insoumis de manière unanime. Mais ce n’est pas une fusion. Nous sommes tombés d’accord moins sur les personnes que sur une démarche dont Elliott Aubin [leader lyonnais des Insoumis] et moi serons les animateurs. Nous voulons – désolée pour le néologisme – déconfisquer Lyon. Le retour de Gérard Collomb a montré comment une équipe s’est accaparé une ville au détriment de ses habitants. Nous voulons rendre Lyon aux Lyonnais. Pour gagner en 2020, le Gram n’était pas suffisant. De son côté, La France Insoumise a conscience de la nécessité à s’ouvrir. Nous avons intégré que, seuls, nous n’y arriverions pas. Nous souhaitons que les Lyonnais qui veulent se réapproprier leur ville constituent une liste citoyenne soutenue par le Gram et les Insoumis. Nous voulons que ce rassemblement dépasse nos partis. Nous lançons donc un appel ce lundi pour créer cet élan autour de notre rassemblement, Lyon en commun. Cette terminologie appartient à La France Insoumise, mais elle me va bien. Si quelqu’un s’est battu à Lyon contre la privatisation de l’eau ou le Grand Stade, c’est bien moi. Nous allons recenser dans toute la ville les initiatives portées par des citoyens. Durant nos campagnes des législatives avec Elliott Aubin, nous avons senti une énergie dans la ville. De nombreuses initiatives échappent aux corps intermédiaires. Elles doivent être la sève de notre proposition politique.