L'info à Lyon, tout sauf bateau

Immobilier, politique, justice, économie, patrimoine, loisirs, culture, gastronomie. Analyses, débats. L'essentiel qu'il y a à savoir et comprendre sur Lyon.

Le nouveau Lyon Capitale, est en kiosque et dans sa version digitale ici. Ce numéro d'octobre 2023, n°836, c'est 100 pages et plus de 50 articles inédits (enquêtes, débats, analyses).

Au sommaire de ce numéro de Lyon :

ACTUALITÉ

L’essentiel de l’actualité

par la rédaction

La grande gueule

Entretien avec Jean-Marc Hourse, avocat : “Les pêcheurs sont les premiers écologistes de France”

par Guillaume Lamy

Éducation

Dans les collèges lyonnais, la mixité sociale est toujours en berne

par Paul Terra

Politique

Le musée Guimet hante la majorité écologiste

par Paul Terra

Économie

OL : Anatomie d’une chute

par Paul Terra

Immobilier

Annus horribilis en perspective

par Éloi Thiboud et Paul Terra

Environnement

Rhône : la Suisse cédera-t-elle les manettes du fleuve le plus puissant de France ?

par Éloi Thiboud

Justice

Meurtre de la postière de Montréal-la-Cluse. Quinze ans plus tard, la justice trouvera-t-elle le coupable ?

par Nathan Chaize

Grandes sagas d’entreprises

Baltayan : le cordonnier le mieux chaussé de Lyon

par Guillaume Lamy

Débats et opinions

Entretien avec Georges Fenech, juge d’instruction : “En France, nous sommes face à un gouvernement des juges”

par Guillaume Lamy

MAGAZINE

Théâtre : Embarquez en Sens Interdits !

par Caïn Marchenoir

Classique : Impératrice en quête de lumière

par Guillaume Médioni

Danse : La danse rebelle de Marco da Silva Ferreira

par Martine Pullara

Musique : Gilberto Gil, musicien et révolutionnaire

par Kevin Muscat

Expos : Le dessin, une expérience vivante

par Martine Pullara

Cinéma : Woody Allen veut encore croire en sa bonne étoile

par Mathieu Thai

Cinéma : Lumière d’octobre

par Kevin Muscat

Littérature : notre sélection

par Caïn Marchenoir et Kevin Muscat

Escalades & Patrimoine

Château de Fléchères, une perle architecturale intimiste

par Nadège Druzkowski

Gastronomie

La table du mois : Les Infidèles : plaisirs adultérins

par Guillaume Lamy

Le produit du terroir & sa recette

par Sonia Ezgulian et Guillaume Lamy

Éducation

Quand préparer les repas en famille tourne au casse-tête

par Céline Rapinat

Shopping connecté

par Nathan Chaize

Quoi de neuf ?

par Céline Rapinat