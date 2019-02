Grand Lyon : onze femmes chefs d’entreprise soutiennent David Kimelfeld

David Kimelfed a officialisé sa candidature pour les élections métropolitaines de 2020. Une annonce qui a conduit onze femmes, chefs d'entreprise lyonnaises, à soutenir le président de la métropole de Lyon.

Dans une tribune publiée sur leurs pages Facebook, onze femmes, chefs d'entreprises, ont annoncé leur soutien à David Kimelfeld. Selon ces dernières celui qui, fin janvier, a déclaré officiellement sa candidature pour l'élection métropolitaine de 2020 est “le plus à même de faire rayonner la métropole de Lyon, de favoriser son attractivité et d'en faire un espace serein et agréable à vivre.” Contactée, l’une des signataires, Claire Saddy, dirigeante Tipi Formation, fondatrice de l'incubateur féminin Les Premières et élue dans le 7e arrondissement, ne tarit pas d'éloges à propos du président de la métropole : “Il a ce côté bienveillant, humain, mais aussi celui de patron décideur. On peut prendre des décisions fortes sans le faire de manière forte. David reflète bien cela. Il est déterminé, sait ce qu'il veut, mais le fait dans le dialogue et le collaboratif. C'est la méthode politique moderne”. Un engagement d'entrepreneur, mais aussi de femme. “Quand je l'ai connu, j’étais présidente de l'incubateur Les Premières. Il nous a vraiment soutenus. Ce n'était plus de l'affichage contrairement à ce qui pouvait se faire jusqu’ici”, assure-t-elle.

Seule élue parmi les signataires, elle assure que toutes vont participer à la prochaine campagne électorale d’une manière ou d’une autre. Une campagne qui pourrait opposer David Kimelfeld à Gérard Collomb. Ce que ne souhaite pas Claire Saddy qui dit avoir “une excellente vision du travail de Gérard Collomb”. “Ce qu'il a fait pour Lyon est extraordinaire. C'est un maire bâtisseur qui a embelli la ville”, assure la chef d'entreprise. Selon elle, les deux élus doivent travailler ensemble en 2020. “La vision de David Kimelfeld est dans la continuité de celle de Gérard Collomb. Il met en exergue l'humain, l'environnement et la solidarité. Il va faire du mieux-vivre ensemble pour les habitants de la métropole. L'expérience de Collomb et la vision de David ce serait formidable.” Pas certain que les deux élus pensent la même chose.

La liste des onze signataires :

Marianne Borthayre, Présidente, éHôtels Lyon Nicole Dubois, Dirigeante, Agence Dédale

Laurence Favaro, Dirigeante de Turquoize Trainings.

Patricia Gros-Micol, Dirigeante fondatrice Handishare

Martine Joulia-Cubizolles, Cofondatrice Novaxel

Christelle Koch, Dirigeante du Cabinet T'Hompouss

Claudine Pagon, directrice générale agence de communication, fondatrice du Repère des Créateurs

Céline Paravy-Atlan, Fondatrice et dirigeant MAPIECE

Blandine Peillon, Présidente de Jours de Printemps

Claire Saddy, Dirigeante Tipi Formation

Pascale Solona, Fondatrice, Les vitaminés de l'emploi