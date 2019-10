Élections métropolitaines de Lyon : les soutiens de Kimelfeld

De gauche à droite et de haut en bas : G. Képénékian, M. Le Faou, M. Picot, S. Peillon, M. Uhry, J-L. Da Passano, M. Grivel, T. Rudigoz, D. Vullierme et P. Kabalo.

Des Lyonnais aux Villeurbannais en passant par la société civile, les élus métropolitains et les députés, revue des troupes acquises au président de la métropole candidat à sa succession.

LES LYONNAIS– 1adjoint et ancien maire de Lyon– adjoint à l’urbanisme et vice-président de la métropole Jusqu’au 16 octobre, l’adjoint à l’urbanisme était rangé dans la colonne des non-alignés. À l’évocation du divorce à venir, Michel Le Faou répétait qu’il ne voulait “pas choisir entre papa et maman”. Il s’est longtemps tenu à cette position de casque bleu. Du moins publiquement. Ces dernières semaines, Gérard Collomb lui a refusé ce rôle en retirant à son adjoint à l’urbanisme la signature des permis de construire, un gage de défiance. En mars prochain, il pourrait porter les listes du duo Képénékian-Kimelfeld dans le 8arrondissement. “Gérard Collomb a longtemps pensé que les élus s’alignaient comme des petits pois”, ironise t-il.– adjoint à la culture– 2adjointe au maire de Lyon (aux relations internationales)– adjoint à l’éducation et conseiller métropolitain– maire du 3– maire du 5– maire du 7et vice-présidente de la métropole– conseillère métropolitaine– conseiller délégué à la métropole– ancien référent des Jeunes avec Macron