Élections européennes : à Lyon, Caroline Collomb se met en retrait

Juge au tribunal administratif de Paris, Caroline Collomb sera provisoirement remplacée au sein du mouvement En Marche dans le département durant la campagne des Européennes.

Depuis le 9 avril dernier, Caroline Collomb s'est mise en retrait de son poste de référente En Marche à Lyon. Juge au tribunal administratif de Paris, la femme de Gérard Collomb s’est mise en retrait de son parti par devoir de réserve. D'ici là la coordination sera gérée par Ludovic Midol-Monnet, avocat à Paris et Lyon. L'intérim sans Caroline Collomb, dont la gestion à Lyon est contestée depuis sa prise de fonction, prendra fin le 27 mai prochain en accord avec Stanislas Guérini, Délégué général du mouvement En Marche. Cette mise en retrait sera sans doute plus difficile à tenir dans un an lors des élections municipales et métropolitaines.