Rhône : un référent En Marche claque la porte et vise Caroline Collomb

Jimmy Brumant a décidé de quitter la section locale de La République En Marche et dénoncé la gestion de Caroline Collomb et “les multiples pressions et intimidations de la part de son entourage”.

Il était présent sur scène lors du décrié premier meeting En Marche à Lyon sur la péniche La Plateforme à l’été 2016. Deux ans et demi plus tard, il a décidé de claquer la porte de La République en Marche. Jimmy Brumant, le référant départemental des “jeunes avec Macron”, a dénoncé dans un courrier obtenu par l'AFP “le climat détestable et déplorable” de la fédération du Rhône. “Comme beaucoup d’autres, je regrette, depuis quelques mois, les dérives autoritaires et l’opacité de l’action de la référente de La République En Marche qui m’inquiètent et qui me semblent de plus en plus inconciliables et incompatibles avec l’esprit du mouvement citoyen que j’ai rejoint dès le printemps 2016”, dénonce-t-il dans cette missive qui vise Caroline Collomb.

Selon Jimmy Brumant “de nombreux jeunes à Lyon et dans le Rhône ont subi de multiples pressions et intimidations de la part de l’entourage de la référente”. L'entourage de Caroline Collomb a assuré que Jimmy Brumant a été exclu par LREM et n'est pas parti de lui-même.

Ce n'est pas la première fois que la gestion de Caroline Collomb est critiquée. En octobre dernier plus de 20 “marcheurs”, principalement lyonnais, ont signé une lettre ouverte adressée à Christophe Castaner, le délégué général de LREM, pour dénoncer les dysfonctionnements locaux d’En Marche. Ces marcheurs dénonçaient notamment l'absence de comité politique dans le département contrairement à ce qu'il se faisait partout ailleurs en France.