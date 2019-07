EELV se voit bien gagner les municipales à Lyon

Voulant profiter de la guerre fratricide entre Gérard Collomb et David Kimelfeld, Europe-Ecologie Les-Verts se verrait bien remporter la ville de Lyon en 2020.

Dans un propos rapporté par Libération, un haut cadre du parti Europe-Ecologie Les-Verts se voit bien faire une “Éric Piolle” à Lyon en remportant la ville aux municipales de 2020. “Quand un sortant de ce calibre n'est qu'à 30 % au premier tour et qu'il n'y a pas d'autre offre politique structurée que nous, on se dit que ça se tente ! Ce n'est qu'un sondage à plus d'un an de l'élection, mais il y a un coup à jouer”, explique-t-il. Le parti écologiste espère surtout pouvoir profiter de la guerre entre Gérard Collomb et David Kimelfeld. “Il y aura de la déperdition dans la majorité sortante. Et si les autres forces écologistes et de gauche veulent bien jouer l'union...”, poursuit ce cadre selon nos confrères. Une union qui ne semble pas encore du tout acquise.