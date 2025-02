Laurent Bosetti, adjoint La France Insoumise aux services publics à la Ville de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Laurent Bosetti

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui nous accueillons Laurent Bosetti. Vous êtes adjoint La France Insoumise à la ville de Lyon, adjoint ça, ça devrait rester normalement, il n'y a pas de raison, en revanche La France Insoumise, on commence à être pris d'un doute puisque vous avez publié un communiqué, un appel à l'unité de la gauche pour les élections municipales de 2026 où vous remettez en cause finalement les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la possibilité de faire des alliances encore avec les socialistes, est-ce que vous ne prenez pas le risque de vous faire purger à court ou moyen terme ?

Alors, je communique mais en tant qu'élu insoumis et simplement pour faire valoir un avis différent. C'est vrai que je découvre les propos de Jean-Luc Mélenchon dans la presse un dimanche qui appelle finalement à rejeter les socialistes du nouveau front populaire et je dis simplement un avis qui est de dire il faut que nous soyons unitaires pour les prochaines échéances électorales, il n'y a que quand la gauche est unie qu'elle respecte ses sensibilités, qu'elle parvient à gagner ou à faire des scores importants. Je pense que c'est extrêmement important dans le contexte des municipales et des métropolitaines en 2026.



Et vous pensez qu'on ne devient pas finalement une sorte d'espèce en voie d'extinction quand dans la France Insoumise on remet en cause la ligne dictée par Jean-Luc Mélenchon ? On a vu par le passé des cas François Ruffin, Alexis Corbière, Raquel Garrido, Clémentine Autain, d'élus qui ont été poussés directement ou indirectement vers la sortie après s'être émancipés peut-être de la ligne du parti...



Alors moi je pense qu'en fait quand on est élu c'est pour avoir une opinion et la porter même si parfois elle peut être minoritaire, y compris au sein de son propre mouvement. Là pour moi l'enjeu c'est de répéter ce que j'ai pu dire sur d'autres échéances avec la même force. Je pense aux précédentes législatives que ce soit sur le nouveau front populaire ou la NUPES où j'ai toujours appelé à cette unité y compris quand les Insoumis majoritairement disaient non mais il faut qu'on parte seul par exemple après la présidentielle Mélenchon faisait 20% au premier tour et de dire maintenant il faut qu'on parte seul parce qu'on va écraser tout le monde avec ces 20% et de dire en fait ces 20% ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent aux électeurs de gauche dans toute leur sensibilité qui ont appelé à voter finalement pour le candidat en tête, le candidat qui était le plus utile pour un vote de gauche et on ne fera jamais des scores comme ça tout seul et ça se répète à chaque fois. Heureusement pour les différentes législatives pour la NUPES comme pour le nouveau front populaire avec la dissolution nous avons eu l'intelligence de nous mettre ensemble et c'est ce qui a permis de gagner je pense par exemple à mes camarades sur Lyon, Anaïs Belouassa ou Gabriel Amard sur Villeurbanne, ils ne sont députés que parce que nous étions unis et c'est ça qui est important de retenir.



C'est votre avis personnel ou c'est aussi l'avis que vous avez pu recueillir auprès des militants de la base de votre parti même s'il n'est pas organisé de telle façon à ce qu'il y ait une base, il n'y a pas de védération de la France Insoumise ?

Et bien pour être tout à fait transparent j'ai eu les deux échos évidemment, un écho de dire c'est très courageux comme prise de position, c'est important d'appeler à l'unité de la part de camarades insoumis, de la part d'électeurs de gauche en général, de la part d'autres mouvements également qui appellent à l'unité à gauche, ça c'est les premières réactions puis d'autres de dire c'est pas loyal ce que tu as fait, tu aurais dû attendre des assemblées municipales etc. Or en fait ce que je porte comme voix c'est une proposition, une stratégie d'unité, ça n'est qu'une proposition, je comprends bien qu'on puisse être en désaccord au sein du mouvement, j'observais simplement que Jean-Luc Mélenchon avait posé tout à coup la stratégie telle qu'elle devait être sans avoir nécessairement ni consulté la France Insoumise, ni consulté par ailleurs les partenaires du nouveau front populaire, les communistes, les écologistes, puisque le nouveau front populaire est un patrimoine commun et il n'appartient pas à la France Insoumise en particulier.



Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe, c'est-à-dire que vous vous dites c'est dommage que la France Insoumise veuille exclure le PS, notamment à Lyon où vous gouvernez ensemble, au moment où le PS et des élus au conseil socialiste au conseil municipal lyonnais eux se disent bon on a peut-être une chance à jouer face aux écologistes et aux Insoumis, serait quand même pas mal qu'on montre notre propre liste, c'est-à-dire que vous défendez des gens qui peut-être ont envie de ne pas faire que avant le bateau commun ou en tout cas d'aller dans le même sens que vous...

Alors tout à fait c'est ce qu'on peut imaginer a priori mais au contraire je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège, c'est d'encourager le PS à se droitiser comme il a pu le faire avec le gouvernement Hollande et on voit combien Hollande et un certain nombre d'élus socialistes sont tentés de revenir à l'époque du social-libéralisme alors qu'ils avaient été, on le sait en 2017, très fortement sanctionnés dans les urnes et il est important finalement d'encourager plutôt la frange du parti socialiste qui s'est engagé à nos côtés, aux côtés des communistes, des écologistes, des Insoumis par exemple pour la lutte contre la réforme des retraites, eh bien ce PS là, ce PS qui avait été partie prenante d'un programme commun, celui du nouveau front populaire, eh bien il faut le garder à nos côtés et surtout pas encourager une dissociation et ce que je regrette aujourd'hui c'est les positions évidemment d'un François Hollande mais également de Jean-Luc Mélenchon quand il dit nous allons partir sans les socialistes ça ouvre le jeu à un parti socialiste qui reviendrait sur sa position strictement sociale-libérale et je pense que nous avons pourtant besoin de toutes les composantes de gauche pour gagner.



Mais vous le fait que les socialistes aient permis à François Bayrou de sauver sa peau, de faire passer un budget, est-ce que pour vous c'est une trahison du pacte du nouveau front populaire ? Ou en tout cas est-ce que c'est un coup de canif ?

Alors pour moi c'est une vraie déception sur le fond évidemment et je le dis je suis évidemment déçu que les socialistes n'aient pas voté la mention de censure sur le budget Bayrou, c'est un budget qui est particulièrement austéritaire, un des pires qu'on ait connu ces dernières années, on aurait pu revenir sur beaucoup plus de recettes publiques pour faire tourner les services publics, le patrimoine commun, répondre aux besoins des habitants. De ce point de vue là c'est une déception mais ça n'est pas parce que nous avons sur un vote une divergence stratégique qu'il faut le faire exploser la famille politique qui était le nouveau front populaire. Ce serait vraiment dommage et du coup à un moment donné il faut comprendre des désaccords, regarder aussi nos sensibilités et repartir sur des points communs, des trajectoires communes pour les prochaines échéances.