Grégory Doucet, maire EELV de Lyon, analyse les résultats du second tour des élections législatives pour Lyon Capitale dans une édition spéciale de 6 minutes chrono.

Le maire de Lyon, Grégrory Doucet, se réjouit du verdict des urnes et des élections des écologistes Hubert Julien-Laferrière et Marie-Charlotte Garin à l’Assemblée nationale. “Avant il y avait quatre députés LREM et aujourd’hui deux députés du pôle écologiste ont été élus. Pour nous, c’est une très grande satisfaction. Sur l’ensemble de Lyon, les scores sont excellents”, se réjouit Grégory Doucet.

Au niveau national, sa lecture des résultats est moins enthousiaste. Le maire de Lyon déplore la progression du RN et l’attribue à Emmanuel Macron : “C’est son échec. Il avait dit qu’il ferait de la lutte contre l’extrême droite sa priorité politique. C’est l’échec d’une stratégie nauséabonde d’entre deux tours. Il le paie aujourd’hui dans les urnes”.

Alors qu’aucune majorité ne se dégage à l’Assemblée nationale, le maire de Lyon propose de contourner ce blocage par une alliance entre les députés et les dirigeants des grandes métropoles.