Lyon : un homme agressé parce qu'il ne voulait pas donner 100€

Un suspect a été arrêté mardi dans l’enquête de l'agression au poing américain d'un Lyonnais qui avait refusé de lui donner 100 euros.

Le 19 mai dernier au niveau de la place des Terreaux, un homme de 38 ans résidant vivant dans le 2e arrondissement de Lyon a été agressé par un homme de 42 ans muni d'un poing américain. La victime avait refusé de céder 100 € à l'agresseur qu'il l'avait alors frappé et lui avait volé sa chaîne en or. Après deux mois de recherches, le suspect a été arrêté ce mardi. Placé en garde à vue, il a nié les faits. Il sera convoqué par un officier de police judiciaire le 10 janvier 2020 pour “tentative d’extorsion et vol avec violences”.