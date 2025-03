"Rends nos retraites !" : le siège du Medef à Lyon dégradé

Dans la nuit du jeudi 6 mars au vendredi 7 mars, le siège du Medef à Lyon situé avenue Jean-Mermoz a été dégradé à coups de marteau. Les auteurs de ces faits ont tagué le message : "Rends nos retraites ! Ni patrons ni fachos."

Une action relayée anonymement dans un courriel adressé à notre rédaction. "Le Medef, Bolloré et consorts financent les médias et partis politiques qui popularisent les idées fascistes. Ils organisent la casse de nos solidarités. Le capitalisme néolibéral et le fascisme vont de pairs comme on a pu le voir en 1933 ou avec le duo Trump/Musk. Attaquer le Medef c’est attaquer ceux qui veulent un monde raciste et de l’exploitation", écrit l'auteur du mail.

Alors que le conclave sur les retraites se poursuit, "cette attaque contre le Medef a pour but de peser dans le rapport de force contre ce dernier qui dans tout les cas a décidé de détruire les retraites et le reste", poursuit-il. Une enquête a été ouverte par la police pour les