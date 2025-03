Dîner des sommets, sondages, déjeuners parisiens... Wauquiez sommé de faire acte de transparence

Laurent Wauquiez, ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La Commission d'accès aux documents administratifs somme la Région Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer des documents relatifs aux dîner des sommets et aux coûteux déjeuners parisiens organisés par Laurent Wauquiez.

À l'été 2024, et après la publication d'un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) sur les dépenses de communication de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe socialiste avait écrit à Laurent Wauquiez pour lui demander des documents administratifs liés à plusieurs dossiers.

Factures, liste d'invités...

Sans réponse, les élus d'opposition ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui vient de rendre son avis, "favorable sur la majorité de nos demandes" se félicitent les socialistes dans un communiqué de presse.

Concernant les coûteux déjeuners parisiens de Laurent Wauquiez, avec des journalistes et des sénateurs notamment, estimés par la CRC à 123 000 € en 2022 et 2023, la CADA enjoint la Région Auvergne-Rhône-Alpes a transmettre notamment les factures et la liste des invités de ces déjeuners.

Idem pour les dîners des sommets, estimés à 180 000 € par la CRC. Enfin, concernant les sondages et études d'opinion, commandées par la Région, mais considérées comme trop centrés sur la personne de Laurent Wauquiez et non sur l'action de la collectivité, la CADA estime que la Région doit communiquer les documents relatifs à ces études.

Pas sûr néanmoins que la Région ne daigne communiquer ces documents, malgré l'avis de la CADA. Le journal Mediacités réclame depuis 2021, et comme la loi le permet, la communication des factures et notes de restaurant des élus, sans succès. Le journal est engagé dans un recours au Conseil d'État pour contraindre la collectivité à transmettre ces documents.