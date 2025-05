Vivaldi revisité à la chapelle de la Trinité

À l’occasion des 300 ans de l’édition originale imprimée des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, le Concert de l’Hostel Dieu – habitué des programmes originaux – nous en propose la relecture contemporaine conçue en 2018 par Karl Aage Rasmussen qui vient questionner le rapport de l’artiste à la nature et au vivant tout en tentant de renouveler l’écoute.

En résulte une œuvre originale, reprenant le matériau thématique et harmonique des concertos originaux de Vivaldi en saupoudrant çà et là quelques effets et “accidents” de son propre cru : modificatifs rythmiques, rajouts fantaisistes, petites blagues mélodiques et harmoniques… Jamais présentée en France, l’œuvre verra sa création nationale exécutée sous l’égide du Concert de l’Hostel Dieu – sur instruments historiques bien entendu – dirigé par Franck-Emmanuel Comte avec la participation exceptionnelle de Patrick Cohën-Akenine au violon solo.

4 SEÅSØNS – Vendredi 9 mai à 20 h à la chapelle de la Trinité – https://trinitelyon.com