Théâtre : "Kingdom" aux Célestins, mon royaume en Sibérie

Les Célestins accueillent Kingdom, un spectacle d'Anne-Cécile Vandalem sur le thème du retour à la terre et ses désillusions.

En 2018, aux Célestins, la metteuse en scène, autrice et actrice belge Anne-Cécile Vandalem nous avait à la fois éblouis et touchés avec Tristesses, un thriller théâtral récompensé par le prix du meilleur spectacle étranger par le Syndicat de la critique. Autant dire que son retour au théâtre sang et or est guetté avec impatience. Surtout que le pitch de Kingdom, sa nouvelle création, donne plutôt envie.

La pièce raconte comment deux familles venues s’installer au bout du monde, en Sibérie orientale, pour fuir l’enfer de la modernité, vont en créer un autre (d’enfer).

Malgré l’atmosphère apaisante de la taïga, les dissensions éclatent. Et bientôt, c’est la guerre. Ou en tout cas un violent conflit auquel les enfants, comme toujours premières victimes de la bêtise des adultes, essaient de se soustraire.

Kingdom – Du 30 mars au 3 avril aux Célestins