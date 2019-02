Théâtre du Point-du-Jour : les Lumas veulent partager

C’est officiel depuis le 31 janvier, Éric Massé et Angélique Clairand vont codiriger le théâtre du Point-du-Jour. Lyon Capitale les a rencontrés pour qu’ils nous exposent leur projet, et nous présentent la dernière création de leur compagnie (des Lumas), De l’Ève à l’eau, que l’on pourra voir fin mars aux Subsistances.

ENTRETIEN – avec Angélique Clairand et Éric MasséNous n’avions jamais postulé nulle part auparavant. Mais, connaissant Gwenaël Morin [le précédent directeur, NdlR], nous savions que son départ était programmé. Nous avons commencé à réfléchir à un projet pour prendre sa succession, avant même que ne sorte l’appel à candidatures officiel.Nous avions déjà été sollicités, mais, avec notre compagnie, les Lumas [“escargots”, en poitevin], nous tenions à rester nomades. En tant que compagnie associée à différents théâtres, nous avons vu combien la charge de travail que suppose l’administration d’un théâtre est importante, qu’elle peut prendre du temps sur la création artistique. Mais le théâtre du Point-du-Jour a une histoire particulière pour nous. C’est là que nous allions voir des spectacles d’avant-garde lorsque nous étions élèves à la Comédie de Saint-Étienne. Nous y avons découvert des auteurs comme Manfred Karge, Olivier Cadiot, Jean-Luc Lagarce… Des compagnies comme le Tg Stan, le travail de Michel Raskine et Marief Guittier… Ça avait du sens dans notre parcours de postuler pour ce lieu-là en particulier. On est lyonnais depuis une quinzaine d’années, on aime cette ville. Mais le travail que l’on mène sur les territoires, on compte bien le poursuivre au Point-du-Jour, en pérennisant les liens que l’on y créera.