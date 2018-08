Que faire à Lyon les 31 août, 1er et 2 septembre ? Bellecour en LEGO

Ce week-end, août laisse place à septembre et la rentrée est bel et bien là. Mais comme la météo s’annonce estivale autant faire comme si on était encore en vacances. Pour vous aider dans cet objectif, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les meilleures sorties pour le week-end.

Repenser la place Bellecour

Envie de réaménager la place Bellecour à votre sauce ? Pour son dernier week-end d’animations, l’Effet Mer vacances urbaines expérimentales en collaboration avec C’osons nous ? propose un jeu collectif autour des LEGO afin d’imaginer des scénarios d’aménagement de la place Bellecour. Avec un peu de créativité, tout devient possible !

Vendredi 31 août à 20h au 1 place Bellecour. Tarif journée : 6 euros. Inscription sur place, par mail à vacancesurbaines@gmail.com ou par sms au 06.58.00.72.18. Plus d’informations ici.

Plonger dans une piscine à balles

Avec République Grolée-Carnot, plongez dans le grand bain ! Au programme, ce dimanche 2 septembre : piscine à balles (des lots à gagner pour celui qui retrouve la balle noire), duel de frites, bar à tatoo et fresque à colorier pour les enfants. Pour vous régaler, le Hard Rock Cafe et Toasté seront présents.

Dimanche 2 septembre à partir de 12h. Place de la République (Lyon 2e). Plus d’informations ici.

Trouver des solutions pour sauver la planète

La démission de Nicolas Hulot du gouvernement ne signifie pas que tout est foutu pour l’écologie. Le Café Equilibres propose la projection du documentaire " La guerre des graines" qui décrit le monopole du marché des semences par les multinationales, suivi d’un débat autour de l’agriculture responsable. L’association Terre des liens Rhône-Alpes et Le Bol, pôle de coopération pour l’alimentation seront présents. L’entrée est libre sous réserve d’une consommation sur place pour faire vivre le lieu.

Samedi 1er septembre à 16h. Equilibres Café, 4 rue Terme (Lyon 1er). Inscription obligatoire. Plus d’informations ici.

S’inscrire en cours de peinture

La rentrée, c’est aussi le moment d’inscrire votre enfant à son cours de natation hebdomadaire. Ce week-end sonne justement le début du forum des associations de Lyon. Samedi, retrouvez les associations du 4e arrondissement, de 9h30 à 18h salle de la Ficelle et celles du 8e arrondissement dimanche de 10h à 18h, place Ambroise Courtois. L’occasion de s’informer sur les activités sportives et culturelles près de chez vous.

Plus d’informations ici.

Une dernière séance de cinéma en plein air

Si la rentrée arrive, l’été persiste à Lyon. Et qui dit été, dit cinéma en plein air ! L’association Agora Renzo propose la diffusion du film d’animation "Les Triplettes de Belleville" de Sylvain Chomet. Synopsis : quand madame Souza a offert un vélo à son neveu, elle ne s’attendait pas à ce que la mafia le kidnappe, voyant en lui un futur champion cycliste. Madame Souza et ses trois vieilles amies se lancent alors dans une course poursuite rocambolesque.

Pour connaître la suite rendez-vous samedi 1er septembre à 21h, 16 rue Benoît Bernard (Lyon 8e). Gratuit. Plus d’informations ici.

Faire du yoga au parc de la Tête d’or

Quoi de mieux qu’un moment de détente pour reprendre le travail plus zen que jamais ? Pour fêter le lancement de son application, Go Out Sport vous offre un cours de yoga d’une heure au parc de la Tête d’or. Il suffit d’amener son tapis de yoga (ou une serviette) et une bouteille d’eau. Le cours débute à 10h30. La réservation (gratuite) est obligatoire.

Dimanche 2 septembre à 10h30. Plus d’informations ici.