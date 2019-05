Près de Lyon : événement électro dans l'ancien quartier de la Soie

Le 25 mai prochain, le site de L'Autre Soie situé à Villeurbanne accueillera une journée électro près d'un des bâtiments historiques de l'ancien quartier de la Soie

C'est un lieu emblématique qui va recevoir le 25 mai prochain La Super Rayonnante, une journée de mix électro de 14h à 21h. C'est l'immense parc, toisé par le presque centenaire bâtiment de l'Autre Soie qui accueillera cet événement organisé par le CCO (laboratoire d’innovation sociale & culturelle de Villeurbanne) et l'agence événementielle Encore. Trois artistes seront à l'affiche : l'anglais installé à Paris Nick V, le Lyonnais LB aka LABAT et Malice originaire de Romans.

Attention, la billetterie est à prix libre, mais limitée !

Le site de l'Autre Soie, ancien IUFM de Villeurbanne construit dans les années 20 par l’Usine de Soie artificielle du Sud Est pour accueillir de jeunes travailleuses venues d’Europe de l’Est, est aujourd'hui en pleine mutation. Dans le cadre d'un financement européen, la ville de Villeurbanne et la métropole de Lyon souhaitent y installer des logements, de l'économie sociale et solidaire et des espaces culturels. Une véritable renaissance pour ce lieu dont vous parlait Lyon Capitale en octobre dernier (lire ici).