Lyon : une baleine au musée des Confluences

Le squelette de baleine exposé au musée Guimet jusqu'en 2002 a été restauré et sera désormais exposé au musée des Confluences.

La baleine de Lyon est de retour. Elle s'échouera au confluent du Rhône et de la Saône, au musée des Confluences, à partir du 30 mars. Ce squelette de plus de 17 mètres et 1,2 tonnes avait été acquis par Louis Lortet, directeur du museum d'histoire naturelle de Lyon, en 1878, après avoir été retrouvé sur la plage d'Ajaccio, en Corse. Des travaux ont été opérés, en région parisienne, sur le socle notamment, grâce à une action de mécénat.

Son installation se déroule du 15 au 29 mars. Avec à la clé, une présentation festive, et gratuite, au public le week-end du 30 et 31 mars. Mais les plus curieux pourront apercevoir le célèbre rorqual un peu plus tôt. "Si la structure métallique et les ossements seront mis en place la nuit, l’équipe de restauration travaillera en journée, face public", indique la direction du musée, célébrant "le retour d'une pièce emblématique".