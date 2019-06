Lyon : le prix Célest’1, nouveau tremplin du théâtre régional

La première édition du prix Célest’1 se déroulera en deux étapes, accessibles au public, gratuitement ou à petit prix. Deux week-ends, les 14 et 15 juin et les 21, 22 et 23 juin, qui vous permettront de découvrir les différents projets en lice.

Le premier article du règlement du prix Célest’1 dit clairement ses objectifs : “Mettre en lumière les talents de la scène théâtrale régionale, repérer des artistes et permettre au public de les découvrir (…). Il concerne tout aussi bien des compagnies, collectifs, que tout regroupement d’artistes œuvrant dans le secteur théâtral dans sa plus grande diversité.” Les autres articles détaillent le déroulement et précisent les conditions et règles de cette compétition théâtrale inédite organisée par le théâtre des Célestins. Inutile d’en connaître la totalité pour vous y intéresser ni surtout pour venir suivre la présentation des différents projets au cours des prochains week-end, jusqu’à la proclamation, le dernier soir (23 juin), des heureux vainqueurs dans chaque catégorie. Il existe en effet deux catégories, qui regroupent les différentes compagnies théâtrales.

La première – les maquettes – est ouverte à des compagnies professionnelles ou semi-professionnelles. Elles présentent un projet de spectacle en développement, une forme courte de 15 minutes maximum pouvant être des extraits d’un spectacle en cours, une présentation orale, un montage vidéo, une lecture ou toute autre forme issue de l’imaginaire du candidat.

Dans la deuxième catégorie – les grands formats –, sont présentés, par des compagnies ou collectifs entièrement professionnels, des spectacles déjà créés et présentés au moins trois fois dans des conditions professionnelles.

Les maquettes seront jugées par le jury de cette édition, composé de la codirectrice des Célestins, Claudia Stavisky, épaulée de six autres directeurs d’institutions culturelles et de la journaliste Marie Sorbier (I/O Gazette, média papier et Web). Les présentations auront lieu les 14 et 15 juin.

Les grands formats seront jugés par le même jury auquel se joindront des jurés du public, composé d’un minimum de 30 abonnés des Célestins. Les présentations auront lieu les 21, 22 et 23 juin.

Il y aura une seule troupe lauréate par catégorie, même si d’autres distinctions pourront aussi être décernées. Le lauréat de la catégorie “maquettes” recevra un apport en coproduction de 20 000 euros, plus un accompagnement dans la recherche de partenaires et de coproducteurs pour envisager la création du spectacle au cours de la saison 2020-2021. Le prix du jury permettra au spectacle lauréat de la catégorie “Grands formats” de bénéficier d’au moins trois représentations dans la grande salle des Célestins, ou de cinq représentations dans la Célestine, pendant la saison à venir. Enfin, le prix du public donnera l’occasion à la troupe élue de se produire pour deux représentations dans la grande salle ou trois dans la Célestine. De quoi faire saliver les nombreux candidats en lice !

Présentation des maquettes – vendredi 14 et samedi 15 juin / entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles, au théâtre des Célestins

Présentation des grands formats – Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin / Entrée payante (12 € par spectacle, tarif Pass prix Célest’1 9 € par spectacle), même lieu

Proclamation des résultats – Dimanche 23 juin au soir