Lyon : Clap de fin pour le 10e festival Lumière

La dixième édition du Festival Lumière se clôture ce dimanche sur la promesse de l'actrice Jane Fonda de revenir dans une ville "calme, belle et pleine de passion".

Plus de 400 séances de cinéma, des centaines de bénévoles et des invités au talent reconnu dans le monde entier... Le festival Lumière a clôturé sa 10e édition ce dimanche par la diffusion du film oscarisé "Les raisins de la colère". Pour la cérémonie de clôture, une vidéo retraçant le parcours de l'Américaine Jane Fonda, lauréate du prix 2018, a été dévoilée au public. L'occasion de mettre en avant sa carrière d’actrice, mais également de "combattante, d'activiste et militante", a déclaré le directeur du festival, Thierry Frémaux, qui a salué ses prises de position contre la guerre au Vietnam et son combat féministe. L'actrice doublement oscarisée a confié avoir découvert à Lyon une ville "safe, calme, polie, belle et pleine de passion". "Merci les lyonnais", a-t-elle lancé à la salle. Au moment de s'échapper munie avec une statuette de lion reçu en cadeau, elle promet de revenir. Avec la remise du prix Lumière, Jane Fonda rejoint les neuf monuments du cinéma primés à Lyon : Clint Eastwood, Milos Forman, Gérard Depardieu, Ken Loach, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Martin Scorcese, Catherine Deneuve et Wong Kar-waï.