Culture

Iron Maiden au Groupama Stadium : revoir la vierge…

  • par Kevin Muscat

    • Le groupe de métal Iron Maiden va retrouver son public lyonnais presque quarante ans après son dernier concert dans notre ville.

    Dans Le Progrès, en novembre, le dessinateur Bauer posait la question : “Iron Maiden a 50 ans, que reste-t-il du métal ?” Réponse : “De la rouille !!” Ce à quoi un fan arborant un tee-shirt à la vierge de métal rétorquait : “N’importe quoi…”

    En fait, ces vieux grigous de l’art sidérurgique à tendance pompière ne se sont presque jamais aussi bien portés.

    Fondé le jour de Noël 1975, Iron Maiden, chantre du heavy metal pompier, a sans doute en magasin quelque recette de longévité christique pour expliquer qu’il soit en plein Run For Your Lives Tour, pour, c’est le groupe qui le dit en reprenant la fine fleur du langage marketing, “une expérience live [on ne dit plus concert] encore plus intense”.

    En gros, le groupe n’a jamais été aussi en forme, n’a jamais aussi bien joué. Ça tombe bien pour jouer dans un stade lors de retrouvailles avec un public lyonnais qui n’a pas vu le groupe sur ses terres depuis presque quarante ans.

    Iron Maiden – Le 28 juin au Groupama Stadium

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