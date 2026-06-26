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Mickaël Paccaud, maire de Mions. @PhamWilliam

Mickaël Paccaud élu vice-président en charge de la santé à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

  • par LR

    • Le maire de Mions, Mickaël Paccaud, a été nommé vice-président en charge de la santé et de la lutte contre les déserts médicaux à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Conseiller régional depuis 2021 et maire de Mions, Mickaël Paccaud a été élu vice-président en charge de la santé et de la lutte contre les déserts médicaux à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, "une délégation stratégique au cœur des préoccupations quotidiennes des habitants", souligne le communiqué de la Ville de Mions.

    Sa délégation concerna ainsi l’amélioration de l’accès aux soins, l’accompagnement des professionnels de santé, le soutien aux structures médicales de proximité et lutte contre les déserts médicaux.

    Cette nomination s’inscrit par ailleurs "dans la continuité d’un engagement de terrain constant" et "d’une action reconnue en faveur des services de proximité", peut-on encore lire. Son "expérience concrète" acquise à Mions constitue également "un atout précieux pour appréhender les défis auxquels sont confrontés de nombreux territoires de la région."

    Lire aussi : La mutuelle santé de la Région Auvergne-Rhône-Alpes enrichit son offre

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