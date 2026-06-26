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L'Allondon, rivière franco-suisse. ain
L’Allondon, rivière franco-suisse.

Six cours d'eau rhônalpins distingués "Rivière en bon état"

  • par Loane Carpano

    • Cette année, 22 cours d'eau, dont six rhônalpins, rejoignent la centaine de rivières distingués "Rivières en bon état."

    Tous les deux ans, l'Agence de l'eau récompense les acteurs des territoires engagés dans la préservation de leurs milieux aquatiques en leur décernant la distinction "Rivières en bon état". Cette année, 22 cours d'eau rejoignent la centaine de rivières déjà primées pour la qualité de leurs eaux, dont six rhônalpins. Parmi eux, figurent, l'Eau Noire en Haute-Savoie, l'Allemogne dans l'Ain et l’Eysse amont, le Pradal, l’Escoutay, la Glueyre médiane en Ardèche.

    Pour recevoir cette distinction, les cours d'eau ont dû répondre à cinq critères, à savoir, la diversité biologique, la qualité physico-chimique, des prélèvements d’eau maîtrisés et adaptés au débit de la rivière, la continuité écologique et une gouvernance efficace.

    La distinction est attribuée pour une durée de quatre ans.

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