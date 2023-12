Dernier bal au théâtre de l’Uchronie

Bal-trap est la toute première création de la compagnie La Raconterie, un jeune collectif où l’on retrouve des comédiens qui avaient proposé l’an dernier une Antigone très convaincante dans ce même théâtre de l’Uchronie.

Ici, pour ses débuts dans la mise en scène, Lou Pisana s’est attaquée à un texte de Xavier Durringer qui nous emmène dans les années 80 au sein d’une petite ville de province. Précisément à la fin d’un bal, au petit matin, où viennent s’échouer les rêves et les espoirs de quatre jeunes personnages, sous les lumières d’une boule à facettes.

Personnages un peu paumés

Il y a Lulu et Gino, un jeune couple qui tente de se donner une dernière chance. Muso et Bulle que tout oppose, et qui se sont rencontrés lors de cette soirée. Elle est désabusée et se fait la promesse de ne plus jamais tomber amoureuse, tandis que lui, nonchalant et taquin, cherche l’amour.

Pour Lou Pisana, “le parallèle que forment ces deux couples, l’un en pleine crise et l’autre en construction, est un prétexte pour décrire des personnages un peu paumés qui n’ont pas les codes de notre société et dont l’existence est quelque peu chaotique”. Celle qui, à seulement 22 ans, interprète également l’un des rôles, savoure l’opportunité de monter un texte de Xavier Durringer, un auteur “qui sait manier une écriture crue, intelligente et poétique” et qui lui “a donné envie de faire du théâtre”.

Bal-trap – Du 3 au 6 janvier au théâtre de l’Uchronie (Lyon 7e) et du 11 au 14 avril au théâtre l’Acte 2 (Lyon 9e)