Concerts : Daho et Roussel à Lyon cette semaine

Même si Miossec fait défaut, la semaine de concerts lyonnaise reste solide. Avec le deuxième passage du Blitz rennais et un surprenant Trafic roussellien.

L’étincelle Daho

Après un passage bien arrosé à Fourvière cet été, Étienne Daho poursuit son régénérant – pour lui comme pour nous – Blitz Tour, du nom de cet album puissant et frondeur, résolument pétaradant et psychédélique sorti l’an dernier comme une seconde jeunesse, une énième résurrection. Le Rennais étant toujours aussi impeccable et charismatique sur scène, il est urgent d’aller le voir irradier le Radiant.

Daho / Blitz Tour – Mercredi 5 décembre à 20h au Radiant-Bellevue (annoncé COMPLET)

Roussel trafique la pop

À force d’écrire, pour lui comme pour les autres (il est un auteur-compositeur demandé), Gaëtan Roussel a choisi de livrer son dernier album à une nouvelle stratégie et de nouvelles méthodes, de réinvestir autrement son savoir-faire en le confrontant à celui de quelques-uns de ses pairs d’outre-Atlantique. Le résultat, baptisé Trafic, est pop à souhait, taillé pour les radios, la danse et la route (étape lyonnaise ce vendredi) et bien loin de l’épure dont l’ancien leader de Louise Attaque est coutumier. Surprenant. C’était le but.

Gaëtan Roussel – Vendredi 7 décembre à 20h30 au Transbordeur

[Article publié dans Lyon Capitale n°783 – Décembre 2018]