Ce week-end à Lyon redécouvrez le vinyle

Non, le vinyle n’est pas mort. Les amoureux du disque le savent bien, les DJ aussi. Pour la 6e édition du Disquaire Day, rendez-vous le 21 avril dans les boutiques participantes pour redécouvrir l’objet musical qui a de nouveau le vent en poupe.

Effet de mode ou nostalgie ? Peu importe, les inconditionnels du 33 tours auront toute la journée de samedi 21 avril pour partir à la rencontre de ceux qui font perdurer l’histoire du disque. A Lyon, ils seront onze disquaires à ouvrir les portes de leurs boutiques pour célébrer le disque et leur travail. Show case, exposition et concerts gratuits seront aussi de la partie.

Les disquaires participants :

.Chez Emile Records, 33 rue Sergent Blandan, Lyon 1

.Dangerhouse, 3 rue Thimmonier, Lyon 1

.Kraspek Myzik, 20 montée Saint-Sébastien, Lyon 1

.Livity Records, 5 quai Bondy, Lyon 5 + show case gratuit

.Original Watts, 3 rue des Capucins, Lyon 1

.Ric Vintagge Records Shop, Mairie du 4 e, Lyon 4

.Sofa Records, 7 rue d’Algérie, Lyon 1

.Tiki Vinyle Store, 13 rue René Leynaud, Lyon 1 + show case gratuit à 18h

.Art Disques, 12 place Gabriel Rambaud, Lyon 1

.Dr Lloyd's Disques, 55 quai Rambaud, Lyon 2

.Gibert Joseph Lyon, 2 quai Gailleton, Lyon 1 + show case gratuit à 11h30

Gibert Joseph Carré de Soie, centre commercial Carré de Soie, Vaulx-en-Velin

Une histoire à faire écouter

Pour cette édition 2018, 235 disquaires français, suisses et belges inviteront les curieux et les militants du disques à pousser les portes de leur boutique. Depuis la création de cette journée en 2011, plus de 1 000 artistes ont participé à promouvoir le disque en jouant lors de show cas ou en répondant présents aux animations. Lyonnais, back dans les bacs !

