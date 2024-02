Shopping Saint-Valentin : des idées pour votre moitié 

Pour le 14 février, Lyon Capitale est allé dénicher des idées dans les boutiques lyonnaises

Bijou écoresponsable

Paulette à bicyclette, c’est une marque française de bijoux réalisés à la demande et sur mesure, avec un or issu de mines autonomes, équitables et écoresponsables. Forgés à la main, les deux anneaux de ce collier s’entremêlent et ont chacun leur propre texture. Malgré leur différence, ils semblent en complète harmonie. Un beau symbole pour la Saint-Valentin.

Collier Cercle Duo Isandre Sarita – À partir de 865 €.

Paulette à bicyclette – 48, avenue Maréchal-de-Saxe, Lyon 6e

Flottaison en duo

Vous souhaitez tester la flottaison en isolation sensorielle sans être seul dans un caisson ? Direction le 3e arrondissement où Graviti vient d’ouvrir un nouveau centre avec un bassin pour ceux qui souhaitent “flotter” à deux. L’occasion de découvrir, ensemble, tous les bienfaits de cette expérience : détente, relaxation, lâcher-prise, apaisement de certaines douleurs…

Flottaison duo – Bassin à deux – À partir de 109 €.

Centre Graviti – 23, quai Victor-Augagneur, Lyon 3e

Soins à deux

Pour commencer l’année en mode zen, offrez-vous une escapade bien-être au spa Golden Tulip Limonest. Au programme : une heure dans l’espace piscine, une heure d’accès au spa et un massage corps relaxant réalisé avec une huile au fruit de la passion. Réalisable en cabine double, le massage détend aussi bien le corps que l’esprit, et peut être personnalisé selon les besoins de chacun.

Offre duo Saint-Valentin – 218 € pour deux personnes.

Spa Golden Tulip Limonest – 145, chemin de Paisy, Limonest

Voyage olfactif

Végane, sans perturbateur endocrinien et conçue à Lyon, cette bougie de l’atelier DaLong a été coulée à la main dans une ravissante céramique en grès émaillé. Tandis que sa mèche en bois de hêtre diffuse une flamme chaleureuse, elle exhale un doux parfum de rose ou de pomme d’amour. Coup de cœur pour les delphiniums roses et bleus, ces délicates petites fleurs séchées posées une à une sur la cire, et qui rendent la bougie encore plus singulière et poétique.

Bougie Beline de l’atelier DaLong – 34 €.

Instagram : atelier.dalong

Yunâni – 26, rue Louis-Paufique, Lyon 2e

À table !

Si vous souhaitez mettre votre moitié aux fourneaux, craquez pour cette superbe cocotte noire en argile. Fabriquée artisanalement en Colombie dans le village de La Chamba, elle est reconnue pour son design élégant et ses propriétés exceptionnelles en cuisson. Chaque pièce, réalisée artisanalement, est unique et apportera une vraie touche déco à votre table.

Faitout – À partir de 85 €.

Emile & Suzanne – 39, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Cadeau gourmand

Clin d’œil à la fête des amoureux, cette sucette en forme de cœur est le cadeau idéal pour déclarer sa flamme à moindre coût ! Issue des collections du Comptoir de Mathilde, qui fabrique la majorité de ses produits dans son atelier du sud de la France, elle ravira tous les gourmands et becs sucrés avec sa saveur fraise et ses couleurs acidulées.

Sucette cœur Le Comptoir de Mathilde – 2,50 €.

Le Comptoir de Mathilde – Lyon 2e, Lyon 3e et Lyon 5e

Boisson passion

Fabriquée artisanalement à Nuits-Saint-Georges, cette liqueur au fruit de la passion se déguste de multiples façons. En cocktail, par exemple, à la façon d’un spritz avec du prosecco, en digestif servie glacée, et même en dessert, nappée sur un sorbet. Complètement dans la tendance, elle est moins alcoolisée que la plupart des digestifs.

Liqueur Fruit de la passion Joseph Cartron – 23 €.

Jalysco – 11, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e

Fleurs écoresponsables

Brontie compose des bouquets dans l’air du temps à partir de fleurs de saison, cultivées en France, voire localement. Anémones, renoncules, genêts, eucalyptus… Cette brassée de fleurs et plantes fraîches aux couleurs vives a été imaginée tout spécialement à l’occasion de la Saint-Valentin. Disponible en click and collect à la boutique ou en livraison à vélo, toujours dans un souci d’écoresponsabilité.

Bouquet Sérénade – À partir de 40 € (disponible en 3 tailles).

Brontie – 5, place Benoît-Crépu, Lyon 5e