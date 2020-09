Vols à l'arrachée à Lyon : attention à la technique de ces trois jeunes

Deux adolescents et une jeune femme utilisaient une technique étonnante pour voler les bijoux des passants. Tous trois ont été interpellés les 3 et 4 septembre dernier dans le 8e arrondissement de Lyon.

Leur technique était bien rodée. Trois jeunes – dont deux mineurs – ont été interpellés les 3 et 4 septembre dans le 8e arrondissement de Lyon suite à une plainte. Le trio avait mis au point un stratagème étonnant pour détrousser les badauds. La jeune femme de 19 ans abordait des passants dans la rue puis prétendait que ceux-ci l’avaient insultée. Ses deux complices, deux mineurs non accompagnés de 15 et 16 ans, se jetaient alors sur leurs victimes, au motif de réclamer quelques explications. Ils en profitaient pour les immobiliser et subtiliser leurs bijoux. D’après les enquêteurs de la Sûreté départementale, le trio n’en était pas à son coup d’essai. Deux jeunes hommes s’étaient déjà vus délestés de leurs colliers les 21 et 27 août dernier.

Après une garde-à-vue, la jeune femme a été laissée libre. Quant aux mineurs, ils ont été présentés au Parquet le 5 septembre et laissés libre en attendant les conclusions de l’enquête.