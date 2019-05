En voyage officiel au Japon depuis le début de la semaine, le maire de Lyon, Gérard Collomb, est arrivé en France ce samedi matin. il doit prendre la parole à son arrivée à Lyon, à 10h30.

"Surprise", "émotion", Gérard Collomb a adressé son soutien aux 13 blessés par l'explosion d'un colis piégé,ce vendredi, rue Victor Hugo. De retour sur le sol français après un voyage officiel au Japon, il a glissé quelques mots à l'AFP, avant une prise de parole à Lyon prévue pour 10h30.

L'ex-ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron a fait part de sa surprise. "On ne s’attend pas à ce qu’il y ait comme cela une attaque qui puisse se passer au centre-ville de Lyon, plutôt une ville calme", a-t-il dit à l'AFP.

Vidéo-surveillance, quelle utilité ?

Le maire de Lyon a dit "l’émotion et la profonde sympathie pour les victimes qui ont été atteintes et en particulier la petite fille qui a été touchée", soulignant au passage le "dispositif de vidéo-protection qui est assez étendu", à Lyon et a permis de repérer une partie du trajet du principal suspect.

"Étant donné que l’auteur était totalement masqué je ne suis pas sûr que cela puisse beaucoup faire progresser les choses", a-t-il néanmoins reconnu.