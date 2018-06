Vitesse à 80km/h : les motards en colère de retour ce samedi à Lyon

En plein week-end de départ en vacances et alors que le Rhône vient de passer en alerte pollution, la Fédération des Motards en Colère manifeste cette après-midi à Lyon contre le passage dimanche de la limitation de vitesse à 80km/h.

Les rues de Lyon vont vrombir ce samedi après-midi. À la veille du passage de la limitation de vitesse de 80 km/h sur les routes secondaires et en plein week-end de départ en vacances, la Fédération des Motards en Colère du Rhône appelle une nouvelle fois à manifester contre la nouvelle réglementation. Au moins 500 motards sont attendues selon la FMCR. L’association tient tout de même à rassurer les automobilistes qui prennent aujourd’hui la route : “Nous ne ferons pas de blocage. On va ralentir un peu oui, mais nous laisserons les voies de circulation autant dégagées que possible. Notre but n’est pas d’empêcher les gens de partir en vacances.”

Coup du sort, la manifestation tombe également le lendemain du placement en alerte orange du département par Météo-France et en alerte pollution par la préfecture du Rhône. “Nous avons déclaré notre manifestation il y a une semaine. Bizarrement, à chaque fois qu’on déclare une manifestation, il y a une alerte pollution…” se défend la FMCR.

Une dernière bronca pour la route avant le passage de la limitation de vitesse ? Pas si sûr à en croire le représentant de la fédération : “Pour l’instant, elles ne sont pas programmées, mais c’est dans les tuyaux…”