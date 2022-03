Un violent feu d'entrepôt a éclaté dimanche après-midi à Saint-Priest.

L'incendie a éclaté dans un entrepôt de 700 m2 d'une société de climatisation dont l'espace au total est de 2 000 m2 (lire ici). Les secours ont installé un dispositif hydraulique pour lutter contre les propagations du feu.

"Au plus fort de l’action, 80 sapeurs-pompiers et 40 engins de lutte contre l’incendie, de protection et des moyens de commandement sont actuellement sur place", expliquait le SDMIS du Rhône dimanche après-midi, ajoutant que l'opération de secours va durer plusieurs heures.

Les causes du sinistre ne sont pour l'heure pas connues.