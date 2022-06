Villeurbanne : l’Asvel va perdre son grand espoir Victor Wembanyama 

Le départ du plus grand espoir du basket français de l’Asvel a été confirmé par le président du club Tony Parker. Un an après son arrivée à Villeurbanne, Victor Wembanyama pourrait rejoindre Boulogne-Levallois ou Paris avant de tenter sa chance en NBA dans un an.

En 2021, l’arrivée à l’Asvel de Victor Wembanyama avait suscité beaucoup d’espoir du côté des dirigeants du club et des supporters qui espéraient le voir rester à Villeurbanne jusqu’à sa candidature à la draft de la NBA, où il pourrait être sélectionné en première position. Un an plus tard, le vent a tourné et le plus grand espoir du basket français a décidé de quitter l’équipe championne de France.

Une information confirmée avec regret à l’Équipe par le président du club Tony Parker, qui voit le jeune de 18 ans et 2,19 m prendre une nouvelle direction. "Le mot qui domine, c'est dommage […] Franchement, c'est un bon gamin. Il a vraiment une bonne attitude et c'est dommage qu'il ne nous ait pas donné l'opportunité de poursuivre".

Direction Paris ou Boulogne-Levallois ?

D’autant que la saison prochaine, le boss de l’Asvel comptait faire de Wembanyama l’élément central de son équipe. "On était parti sur un projet de deux ans […] et la saison prochaine, on allait passer à la vitesse supérieure et tout faire pour lui sur l'année 2. […] On l'aurait fait jouer 30 minutes par match la saison prochaine. C'était le plan, lui donner des responsabilités et qu'il grandisse. C'est ce qu'on lui avait promis. C'est pour cela que je ne comprends pas".

Selon Tony Parker, le jeune espoir aurait décidé de quitter le club pour trouver plus de temps de jeu. Il est notamment annoncé du côté Boulogne-Levallois ou Paris et il devrait se présenter à la Draft NBA la saison prochaine.