Villeurbanne : deux tentatives de vol par ruse ce week-end

À deux reprises ce week-end à Villeurbanne, des voleurs se présentant comme plombier et policier se sont introduits dans les domiciles de vieilles dames.

Ce week-end, à deux reprises, des individus se qualifiant de plombier et policier se sont introduits dans des domiciles de personnes âgées. Ce samedi en fin de matinée, un faux plombier s'est présenté au domicile d'une Villeurbannaise de 86 ans afin de couper l'eau pour cause de chantier. Il est suivi par deux faux policiers, sans brassard ni carte professionnelle, qui lui signalent la présence de ce faux plombier. Le jour suivant, un plombier, une fois encore, se rend au domicile d'une nonagénaire à Villeurbanne sous le faux prétexte de couper les compteurs d'eaux. Cette fois-ci seulement un policier complice arrive chez la vieille dame réitérant la combine. En voyant le faux plombier fouiller dans sa chambre, la victime comprend ce qu'il se passe et met les deux voleurs dehors. Dans les deux cas, rien n'a été dérobé.