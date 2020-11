Villeurbanne : deux hommes arrêtés lors d’un rodéo dans le cimetière militaire

Deux personnes ont été arrêtées vendredi dernier alors qu'ils faisaient un rodéo autour du drapeau du cimetière militaire de Villeurbanne.

Le 20 novembre dernier à 03h du matin, un équipage de police secours est intervenu avenue Albert-Enstein à Villeurbanne après avoir été informé qu'un conducteur de véhicule de marque Nissan faisant un rodéo autour du drapeau du cimetière militaire. Les policiers ont contrôlé le chauffeur qui n’était pas titulaire du permis de conduire tandis que le passager se trouvait en état d’ivresse. Deux témoins directs ont déclaré avoir vu ce même véhicule Nissan faire des rodéos dans le cimetière.

Placés en garde à vue et auditionnés par les enquêteurs de la brigade des accidents et des délits routiers, les deux mis en cause ont nié les faits. Le passager a été laissé libre sans poursuite et le conducteur était présenté au parquet ce samedi puis laissé libre avec une convocation par procès-verbal (CPPV) pour le 15 mai 2021 pour “défaut de permis de conduire et rodéo motorisé”.