Villeurbanne : deux femmes sont mortes dans le violent incendie à la Perralière

Un important incendie s'est déclaré mercredi soir vers 20 heures à Villeurbanne dans un appartement du 10e étage d'un immeuble dans le quartier de la Perralière (lire ici).

Les deux occupantes de l'appartement en feu sont malheureusement décédées.

"J’adresse mes plus sincères condoléances à leur famille et à leurs proches, souligne Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne. Je tiens également à saluer l’intervention des pompiers. Plusieurs équipes et tous les moyens techniques ont été immédiatement mobilisés pour éviter que le bilan ne soit plus lourd encore".