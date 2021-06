Villeurbanne : début des travaux d'aménagement du mail Jean-Monnet

Les travaux d'aménagement du mail Jean-Monnet dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne débutent en ce mois de juin. Des barrières seront notamment posées pour interdire l'accès aux deux-roues motorisés.

C'est une artère qui va changer de physionomie. Le mail Jean-Monnet, qui longe le parc de l'Europe dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, va subir un lifting à partir de ce mois de juin 2021. La large allée sera notamment fermée aux deux-roues motorisés, a annoncé la ville de Villeurbanne ce 17 juin.

Fin juillet, des barrières "sélectives" seront posées de chaque côté de la voie. Les accès des piétons, des personnes en fauteuil roulant ou avec poussettes et des vélos seront maintenus. Dans la même période, des équipements sportifs dédiés au renforcement musculaire seront installés à proximité de la fontaine des Géants.

"Ces premiers aménagements accompagneront la concertation qui est lancée auprès des habitants et partenaires du quartier", ajoute la ville de Villeurbanne dans un communiqué. Les habitants pourront ainsi s’exprimer sur les aménagements du mail et de ses abords lors de deux ateliers. Le premier se tiendra le 6 juillet et le deuxième à la rentrée en septembre.