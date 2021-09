(Vidéo) "Valérie Pécresse peut rassembler largement" pour Pierre Oliver (LR)

Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement de Lyon et soutien de Valérie Pécresse, est l’invité de 6 minutes chrono. Il s’exprime sur le mode de départage validé par sa famille politique : un vote interne des militants.

C’est officiel, Les Républicains ont abandonné l’idée de départager leurs candidats via une primaire ouverte comme en 2017. Ce sont donc les adhérents qui seront amenés à désigner leur champion pour l’élection présidentielle d’avril prochain. “Au départ, j’étais plutôt sur l’idée d’une primaire ouverte, souligne Pierre Oliver. Une primaire nous aurait permis de rassembler plus large et de créer un engouement plus important. Nous avons aujourd’hui un mode de désignation. C’est une bonne chose. J’ai envie de dire maintenant que la campagne commence”.

Soutien de Valérie Pécresse

Nommé orateur de la campagne de la présidente de la région Ile-de-France, Pierre Oliver explique les raisons qui l’ont poussé à soutenir Valérie Pécresse : “au départ, j’étais plutôt pour Laurent Wauquiez (…) Il a décidé de ne pas y aller. J’ai rencontré plusieurs candidats et il me semble que Valérie Pécresse est celle qui peut rassembler le plus largement”. Alors que Xavier Bertrand refusait de participer à une primaire ouverte, il pourrait se porter candidat au vote des militants : “je regrettais que l’un des candidats qui vient chercher l’investiture des Républicains refuse de se soumettre à l’une des deux propositions. L’idée c’est que la droite sorte unie de cette désignation interne. Il en sortira un vainqueur que nous devrons tous soutenir”. Alors qu’Eric Zemmour commence à tacler Les Républicains, Pierre Oliver estime qu’il “prend surtout au Rassemblement national”.