Affaire Victorine : « C'est un soulagement pour les parents »

L'avocate de la famille Dartois s'est exprimée face aux médias, ce mercredi, après l'annonce de l'arrestation du meurtrier de Victorine.

Kelly Monteiro, l'avocate de la famille de Victorine Dartois, la jeune femme de 18 ans assassinée fin septembre à Villefontaine et dont le meurtrier présumé a été arrêté par la police, s'est livrée ce mercredi concernant cet énorme rebondissement dans une affaire qui a mis tout le pays en émoi.

« Ce n'est pas un proche de la victime, contrairement à ce que l'on a pu lire ou entendre dans certains médias, précise-t-elle. Concernant la réaction des parents, le terme le plus approprié est celui de soulagement. Le soulagement de se dire que cette personne n'est plus dans les rues de Villefontaine. Surtout, on va pouvoir comprendre maintenant ce qu'il s'est passé. Ils (les parents de Victorine) attendent avec impatience de savoir ce que cette personne a dit aux gendarmes durant son audition. »

Un suspect, par ailleurs voisin de la famille Dartois, dont on ignore encore quels rapports il entretenait avec la victime et s'il a agi seul ou non le soir du drame. « Je ne sais pas s'il avait des complices, confie l'avocate. On doit attendre d'avoir son identité pour savoir si Victorine le fréquentait ou le connaissait. Ça interpelle les parents aussi. On était sur la piste d'un meurtre, désormais il faut poser un nom sur cette personne. La patience et le silence ont été productifs. De l'identification de cette personne vont découler toutes les réponses aux questions de la famille. Pour le moment, on ne connaît pas son identité. »