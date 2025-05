Une intervention policière samedi 24 mai à Vénissieux, filmée et publiée sur les réseaux sociaux, s'est retrouvée au centre de nombreuses réactions.

C'est une vidéo qui a enflammé les réseaux sociaux. Samedi 24 mai au soir, une intervention policière filmée a été publiée sur le réseau social X et est rapidement devenue virale. Sur cette vidéo, on y aperçoit une quinzaine de policiers en intervention dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux.

Sur les voies du tramway, un homme est au sol et encerclé par trois agents. Relevé, il est ensuite tenu par les cheveux par l'un d'entre eux jusqu'au véhicule de police pour être embarqué. À cet instant, une femme accourt en direction des fonctionnaires de police, téléphone en main, et semble crier sur les agents. En l'écartant, un policier fait tomber son téléphone. Ce après quoi un second fonctionnaire fait usage de sa bombe lacrymogène à hauteur de son visage.

"Caillassés et copieusement insultés"

Ces images ont entraînées une vague de réactions anti-police, mais aussi de soutien aux policiers. Le député européen et porte-parole du Rassemblement National, Matthieu Valet, dénonce : "À peine arrivés, les policiers sont caillassés et copieusement insultés". Il parle même d'une "vendetta" à l'encontre d'un "policier de 31 ans", semble-t-il présent lors de l'intervention. Selon l'ancien commissaire de police, l'identité du fonctionnaire a été partagé sur les réseaux sociaux et des appels menaçants passés au commissariat.

"Toute tentative d’intimidation ou de violences à leur encontre est intolérable et tout sera fait pour présenter leurs auteurs à la justice", a indiqué la préfecture du Rhône auprès de nos confrères du Progrès. De son côté, le président de l'association locale France des banlieues Mokrane Kessi déplore "des policiers hyper violents" et exige la suspension de "ces voyous de la BST" ainsi que l'ouverture d'une enquête.

Deux individus interpellés

D'après nos confrères, la BST est intervenue en renfort d'un équipage de police secours ciblé par des projections, ce samedi vers 17h20, boulevard Lénine. Comme le montrent d'autres vidéos, des affrontements ont éclaté entre les policiers et plusieurs individus.

Deux jeunes de 15 et 22 ans ont été interpellés. Chez les forces de l'ordre, des agents auraient été blessés et une carrosserie "légèrement dégradée", selon la préfecture. Dans la nuit du samedi au dimanche, des violences urbaines ont aussi éclatées boulevard Lénine, alors que des individus, mortiers d'artifice en mains, tentaient de rejoindre le commissariat, ont appris nos confrères.

