Dans le cadre du festival "Oufs d'Astro" organisé par le Planétarium de Vaulx-en-Velin, une chasse... aux météorites est proposée aux visiteurs.

A l'occasion de la 7e édition du festival ''Oufs d'astro'', qui s'intéresse à la perception du temps, le Planétarium de Vaulx-en-Velin organise une chasse aux oeufs originale. Et oui, il s'agit d'une chasse aux... météorites! En collaboration avec le service Petite Enfance de Vaulx-en-Velin, le planétarium propose une réflexion avec des experts sur plusieurs interrogations autour de ces ''merveilles du ciel''

Pratique

Av partir de 3 ans. Deux visites: à 14h (6/8 ans) et à 15h30 (3/5 ans) Tarifs: 1 enfant et 1 adulte tarif complet, 16 euros (sur présentation de justificatif) et 14 euros pour les habitants de Vaulx-en-Velin. Plus d'informations ici.

32 rue Alfred de Musset. 04 72 37 53 15.