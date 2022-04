Éducation : comment gagner des points au Bac de français ?

Dans quelques semaines, les élèves de première plancheront sur l’écrit du bac de français. S’ensuivra, quelques semaines plus tard, l’épreuve orale. Pour ces élèves qui n’ont pas passé le brevet à cause de la pandémie, et n’ont donc pas connu les affres des grandes révisions, la préparation de cet examen peut sembler difficile à mettre en œuvre, voire anxiogène. Quels conseils leur donner ? Comment peuvent-ils faire la différence ?

Au programme de l’épreuve écrite : quatre heures, au choix, de commentaire littéraire ou d’une dissertation. Concernant l’oral, seize textes sont à préparer, dont certains issus d’œuvres complètes. L’épreuve consiste en une explication linéaire de texte, suivie d’une question de grammaire.Enfin, l’élève présente une œuvre de son choix, proposée pendant l’année, et explique en quoi elle a retenu son intérêt, et ce qu’elle fait résonner en lui. L’enjeu est de taille car les notes sont prises en compte par les établissements de l’enseignement supérieur afin de sélectionner leurs futurs étudiants, que ce soit dans le cadre de Parcoursup ou en dehors. Même au sein des filières scientifiques, le français peut permettre de faire la différence parmi des élèves ayant tous un très bon niveau en maths et en physiques.