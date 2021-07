Edmond Klys a disparu à Vaulx-en-Velin depuis le dimanche 18 juillet. Ce nonagénaire souffre de plusieurs pathologies, dont la maladie d’Alzheimer.

Depuis le dimanche 18 juillet, Edmond Klys, un nonagénaire résident à Vaulx-en-Velin. Des recherches sont en cours pour tenter de retrouver cet homme de 90 ans. Parti sans téléphone, sans pièce d’identité ni moyens de paiement, il a été vu pour la dernière fois vers 18 heures, à proximité de son domicile. Il souffre de plusieurs pathologies, dont la maladie d’Alzheimer. Il n’a pas pris ses traitements et il est désorienté.

Il a pour habitude de beaucoup marcher

Edmond Klys a pour habitude de se promener dans son quartier et marche beaucoup. Mesurant 1m64, il est de corpulence mince, a les yeux bleus et les cheveux blancs, coupés courts. Il était vêtu d‘un pantalon en toile de couleur foncée, d’une chemise à carreaux de couleur bleue, violette et grise, ainsi que d’une petite veste grise et portait une casquette marron. Sa disparition est considérée comme inquiétante.